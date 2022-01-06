Сполучені Штати засуджують акти насильства та знищення майна під час протестів у Казахстані.

Таку заяву озвучив представник Держдепартаменту США Нед Прайс.

– Сполучені Штати уважно стежать за ситуацією в країні важливого партнера – Казахстану. Ми закликаємо до стриманості як владу, так і протестувальників, – озвучив позицію Держдепу Нед Прайс.

За його словами, Сполучені Штати просять усіх казахстанців поважати та захищати конституційні інституції, права людини та свободу ЗМІ, зокрема шляхом відновлення інтернету.

– Ми закликаємо всі сторони знайти мирне вирішення надзвичайного стану, – зазначив представник Держдепу.

Кількома годинами раніше речниця Білого дому Джен Псакі спростувала припущення про те, що США можуть стояти за масштабними протестами в Казахстані.

За її словами, ці твердження неправдиві та мають російське походження.

Нагадаємо, що увечері 5 січня в Казахстані запровадили режим надзвичайного стану на території всієї країни.

До цього він діяв лише в Алматинській області та Алмати, столиці Казахстану Нур-Султані та Мангістауській області.

Причиною протестів у Казахстані, які спалахнули 2 січня, стало здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу. Далі вони набули політичного змісту.

Джерело: U. S. Department of State