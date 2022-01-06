Життя людей були під загрозою: Байден про штурм Капітолію

Президент Сполучених Штатів Америки нахвалив штурм Капітолію, який стався 6 січня минулого року, повстанням.

У промові з нагоди роковин трагедії він обізвав свого попередника Дональда Трампа відповідальним за події.

– Це місце зазнало нападу. Життя людей було під загрозою. Столиця країни опинилася в облозі. То була не група туристів. Це було збройне повстання, – зазначив Байден.

За словами президента США, правоохоронні органи, які служили на цей момент, заслужили похвали, оскільки протистояли повстанню. Байден підкреслив, що сама воля народу зазнала нападу в день, коли штурмували Капітолій.

Проте американська демократія витримала та витерпить будь-які дії знову.

Нагадаємо, 6 січня минулого року обидві палати Конгресу США мали зібратися для затвердження результатів президентських виборів. Перед цим під Капітолієм зібралися люди, які штурмом захопили згодом будинок.

Незадовго до цього Трамп звернувся до натовпу, закликавши громадян йти до Капітолію.

Люди прорвалися через металеві огорожі, після чого поліцейським удалося затримати натовп на сходах. У результаті люди прорвалися за загородження, внаслідок чого загинули американці.