Білорусь перекинула миротворців до Казахстану

До Казахстану прибув так званий миротворчий контингент із Білорусі.

Відповідний підрозділ було доставлено до країни на п’яти літаках Іл-76.

У складі контингенту рота десантників із Вітебська, які нібито мають допомогти врегулювати ситуацію у Казахстані.

– Цей підрозділ пройшов весь комплекс навчання та підготовлений для виконання подібних завдань. Підрозділ укомплектований лише військовослужбовцями за контрактом. Ми готові навести лад і перешкодити поваленню конституційного ладу, – заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Рішення направити до Казахстану миротворців затвердив правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

У свою чергу лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв подякував ОДКБ за допомогу у подоланні кризи та спрямуванні миротворчих сил.

За наявною інформацією, до Казахстану направлено близько чотирьох тисяч людей.