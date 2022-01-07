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Білорусь перекинула миротворців до Казахстану

Дмитро Кудрявцев редактор стрічки
Лукашенко

До Казахстану прибув так званий миротворчий контингент із Білорусі.

Відповідний підрозділ було доставлено до країни на п’яти літаках Іл-76.

У складі контингенту рота десантників із Вітебська, які нібито мають допомогти врегулювати ситуацію у Казахстані.

 – Цей підрозділ пройшов весь комплекс навчання та підготовлений для виконання подібних завдань. Підрозділ укомплектований лише військовослужбовцями за контрактом. Ми готові навести лад і перешкодити поваленню конституційного ладу, – заявив міністр оборони Білорусі Віктор Хренін.

Рішення направити до Казахстану миротворців затвердив правитель Білорусі Олександр Лукашенко.

У свою чергу лідер Казахстану Касим-Жомарт Токаєв подякував ОДКБ за допомогу у подоланні кризи та спрямуванні миротворчих сил.

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За наявною інформацією, до Казахстану направлено близько чотирьох тисяч людей.

Фото: Getty Images

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