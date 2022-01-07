Прибуття “миротворців” із РФ та зачистка Алмати: хроніка подій у Казахстані 6 січня

Після гарячого 5 січня у Казахстані, коли протестувальники захопили аеропорт та кілька адмінбудівель, а також повалили пам’ятник Назарбаєву, чинний президент країни Касим-Жомарт Токаєв назвав мітингарів “терористами” та віддав наказ про проведення антитерористичної операції.

Та це далеко не все. Вчора ввечері він звернувся до ОДКБ, де-факто до Росії. З проханням про допомогу і там сказали, що пошлють своїх військових рятувати країну від “зовнішнього управління”. Зазначимо, що саме наратив про так зване зовнішнє управління активно поширюється проросійськими ЗМІ і щодо України.

Також напередодні у Казахстані запровадили надзвичайний стан по всій країні та комендантську годину. То ж якими вийшли підсумки п’ятого дня протестів або яка ситуація була сьогодні у Казахстані – про це коротко у нашому огляді.

З самого ранку силовики розпочали так звану зачистку Алмати від протестувальників. На площі перед мерією між військовими та мітингарями почалася перестрілка.

Мешканцям Алмати розіслали повідомлення із закликами залишатися вдома через проведення антитерористичної операції.

Тим часом до Казахстану вилетіли два борти військової авіації РФ: Ан-124 та Іл-76. А в ОДКБ підтвердили про намір направити у країну свої “миротворчі” сили. Здебільшого йшлося про військових РФ. Свій борт також відправила Білорусь, Вірменія, Таджикистан та Киргизстан.

У Киргизстані, зокрема, заявили,що їхні військові не будуть виступати проти мітингувальників, а лише захищатимуть об’єкти критичної інфраструктури.

Після обіду в Алмати та Талдикоргані будівлі акіматів (адміністрації) вигоріли майже до тла. Трохи пізніше МВС Казахстану повідомило, що силовики розпочали “зачистку” з застосуванням зброї.

Під час зіткнень на площі Республіки в Алмати загинули щонайменше 30 протестувальників. У незалежному коодинаційному штабі повідомляли про стрільбу бойовими патронами у місті.

Свою роботу у країні припинили банки. У Нацбанку Казахстана заявили, що такий захід є тимчасовий. Окрім Алмати припинена робота летовищ в Актобе та Актау.

Пізно увечері до Казахстану прибули перші російські підрозділи зі складу так званих миротворчих сил ОДКБ. За даними міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm, РФ направила туди підрозділи, які брали участь в агресії проти України під час захоплення та окупації Криму, а також у бойових діях на Донбасі.

Telegram-канал Ateo повідомив, що після мітингів республіку залишили казахстанські олігархи. Здебільшого літаки вирушили до Європи: до Швейцарії та Угорщини. Один із літаків полетів до Росії та ще один до Лондона. Літак Назарбаєва, ймовірно, відлетів у Дубай.

Зіткнення між протестувальниками та силовиками в Алмати триває й зараз (на момент написання матеріалу, 23.30 за київським часом). Також у Казахстані досі лежить інтернет. Примітно, що на опублікованій у соціальній мережі графіці мобільний інтернет більш-менш добре працював під час виступу Токаєва.

Прокуратура Казахстану завела кримінальні справи про масові заворушення та акти тероризму. Учасникам протестів у Казахстані може загрожувати від 8 років до довічного із позбавленням громадянства.

Фото: Ateo