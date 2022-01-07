Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив відновити Інтернет-зв’язок в окремих регіонах країни з певними часовими інтервалами. Таке рішення було ухвалено у зв’язку із стабілізацією ситуації.

– Але попереджаю, що вільний доступ до Інтернету не означає вільне розміщення вигадок, наклепів, образ, підбурювальних закликів, – сказав президент.

За його словами, у разі появи таких матеріалів правоохоронні органи знаходитимуть та каратимуть їх авторів.

Раніше Токаєв назвав деяких протестувальників “бандитами та терористами”, з якими у жодному разі не можна вести переговори, а необхідно знищувати.

Генсек Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) Станіслав Зась також заявив, що військові союзницькі сили мають повноваження застосовувати зброю в разі потреби.

Джерело: сайт президента Казахстану

Фото: пресслужба президента Казахстану