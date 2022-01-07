В Естонії за розголошення секретної інформації НАТО засудили військового

В Естонії перед судом постав підполковник Сил оборони. Його визнали винним у розголошенні засекреченої державної інформації та документів НАТО.

Йдеться про 51-річного Олега Новікова. Довгий час військовий перебував на посаді начальником центру здоров’я Сил оборони. Наступні два з половиною роки він проведе у в’язниці.

За даними слідства, естонський військовослужбовець зберігав вдома дані держтаємниці, а також секретні документи Північноатлантичного альянсу.

Виявлена ​​інформація мала три рівні закритості, а саме – обмежена, конфіденційна та секретна. Її правоохоронці виявили на ноутбуках та жорстких дисках, які Олег Новіков зберігав у своєму домашньому кабінеті.

Розслідування за даною справою тривало більше року. Протягом усього цього часу військовий спростовував свою причетність до злочину.

Після того, як справа набула розголосу, Олег Новіков покинув лави Сил оборони та влаштувався на роботу сімейним лікарем.

Джерело: Eesti Ekspress