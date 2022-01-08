Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Північноатлантична рада НАТО зібралася, щоб обговорити скоординовану відповідь на нарощування Росією військ вздовж кордону з Україною та її дедалі гостріші загрози.

Держсекретар США зазначив, що Сполучені Штати та НАТО готові жорстко відповісти на подальшу російську агресію. Але дипломатичне рішення все ж таки можливе і бажаніше, якщо його обере Росія.

Він нагадав, що у 2014 році Росія окупувала Крим та частину території на сході України. Окрім військової агресії, Москва також працювала над підривом демократичних інституцій України.

– Вона втручається у політику та вибори України; вона заблокувала енергетику та торгівлю, щоб залякати чиновників та тиснути на українців; вона використовує пропаганду та дезінформацію, щоб посіяти недовіру; вона почала кібератаки на критично важливу інфраструктуру країни, – сказав Ентоні Блінкен.

Він наголосив, що на цьому Росія не зупинилася – вона розпочала масштабне неспровоковане нарощування збройних сил та техніки на кордоні з Україною.

– То як же Москва пояснює свої дії? – Блінкен поставив риторичне запитання.

Щодо дезінформації: у Кремлі стверджують, що саме Україна загрожує Росії. Що саме Україна прагне спровокувати конфлікт. А нарощування російських військ, танків та важкої артилерії має суто оборонний характер.

– Це як лисиця, яка каже, що їй довелося напасти на курник, тому що його мешканці якимось чином загрожують… І сьогодні ми знову бачимо масштабну пропаганду проти України, НАТО та США, – прокоментував Блінкен.

За його словами, дезінформацію Росія активно розповсюджує у соцмережах, відкритих та прихованих онлайнових ЗМІ, на телебаченні, за допомогою проведення різних конференцій, спрямованих на те, щоб змусити учасників думати, що Україна, а не Росія, винна у зростанні напруженості у регіоні.

– Ніхто не повинен дивуватися, якщо Росія створить провокацію чи інцидент, а потім спробує використати це для виправдання військового вторгнення, сподіваючись, що на той час, коли світ зрозуміє цей прийом, буде вже надто пізно, – зазначив держсекретар США.

За його словами, ідея Кремля, що Україна є агресором у цій ситуації, є абсурдною.

Це Росія вдерлася в Україну майже вісім років тому. Це Росія є військовим окупантом частини України та Криму, підсумував Ентоні Блінкен.

Нагадаємо, наступного тижня, 10 січня, США та РФ проведуть переговори про контроль над озброєннями та ситуацію на українсько-російському кордоні.

Після цього 11 січня відбудеться саміт РФ-ОБСЄ, а 12 січня – засідання ради Росія-НАТО.

Джерело: Держдеп США