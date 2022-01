Щонайменше 16 людей загинули та 10 отримали різні травми внаслідок вибуху газу в будівлі на південному заході Китаю.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю повідомило, що громадський кафетерій муніципалітету в місті Чунцін обвалився після можливого витоку газу та вибуху.

Щонайменше 26 людей опинилися у пастці.

До рятувальної операції залучили понад 600 працівників екстрених служб.

Over 20 people have been trapped after a suspected gas explosion hit a factory canteen in #Chongqing City in southwestern #China at 12:10pm today. Rescue work is ongoing and casualties are unknown. pic.twitter.com/0tQu6d4Hqt

