Щонайменше 16 людей загинули та 10 отримали різні травми внаслідок вибуху газу в будівлі на південному заході Китаю.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю повідомило, що громадський кафетерій муніципалітету в місті Чунцін обвалився після можливого витоку газу та вибуху.

Щонайменше 26 людей опинилися у пастці.

До рятувальної операції залучили понад 600 працівників екстрених служб.

Over 20 people have been trapped after a suspected gas explosion hit a factory canteen in #Chongqing City in southwestern #China at 12:10pm today. Rescue work is ongoing and casualties are unknown. pic.twitter.com/0tQu6d4Hqt — Shanghai Daily (@shanghaidaily) January 7, 2022

Нагадаємо, що у жовтні минулого року чотири людини загинуло і понад 30 отримали поранення внаслідок вибуху в ресторані у північно-східному місті Шеньян.

У червні щонайменше 12 людей загинуло внаслідок потужного вибуху у центральній провінції Хубей.

Вибух газу на Сицилії

Чотириповерхова будівля в місті Равануза в італійській Сицилії завалилася внаслідок вибуху після витоку газу. Пожежу вдалося загасити. Троє з мешканців загинули, дві жінки дістали з-під завалів живими.