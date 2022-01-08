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У Китаї у будівлі муніципальної їдальні вибухнув газ: є загиблі

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Китаї у будівлі муніципальної їдальні вибухнув газ: є загиблі

Щонайменше 16 людей загинули та 10 отримали різні травми внаслідок вибуху газу в будівлі на південному заході Китаю.

Міністерство з надзвичайних ситуацій Китаю повідомило, що громадський кафетерій муніципалітету в місті Чунцін обвалився після можливого витоку газу та вибуху.

Щонайменше 26 людей опинилися у пастці.

До рятувальної операції залучили понад 600 працівників екстрених служб.

Нагадаємо, що у жовтні минулого року чотири людини загинуло і понад 30 отримали поранення внаслідок вибуху в ресторані у північно-східному місті Шеньян.

У червні щонайменше 12 людей загинуло внаслідок потужного вибуху у центральній провінції Хубей.

Вибух газу на Сицилії

Чотириповерхова будівля в місті Равануза в італійській Сицилії завалилася внаслідок вибуху після витоку газу. Пожежу вдалося загасити. Троє з мешканців загинули, дві жінки дістали з-під завалів живими.

Джерело: CNN

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