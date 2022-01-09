Пропозиції Росії несумісні із принципами європейської безпеки – Боррель

Обговорення вимог Росії щодо “гарантій безпеки” під час засідання Ради НАТО-Росія не передбачає їх схвалення.

Про це заявив віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель.

За його словами, кілька пропозицій Росії несумісні із принципами європейської безпеки, зокрема з Гельсінським Заключним актом 1975 року.

– Діалог з Росією на засіданні Ради НАТО-Росія не передбачає схвалення пропозицій Росії, а радше пропонує платформу для дипломатичних дискусій, відповідно до наших інтересів безпеки та підтверджуючи фундаментальні принципи європейської безпеки та стабільності. Наприклад, можуть бути корисними пропозиції щодо створення механізмів антикризового управління, – сказав Боррель.

Він також зазначив, що незважаючи на бажання Росії повернутись до розмежування сфер впливу, як за часів холодної війни, цього вже бути не може.

– Здається, російське керівництво має намір повернути годинник назад, до старих часів логіки холодної війни. Такий тип розмежування сфер впливу не відноситься до 2022 року: Ялти-2 бути не може, – наголосив Боррель.

Глава європейської дипломатії вкотре наголосив, що будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та тяжкі витрати для Росії.

– Діалог є обов’язковим, але також необхідно і стримування. Будь-яка подальша агресія проти України матиме серйозні наслідки та серйозні витрати для Росії. Ми тісно координуємо наш підхід із трансатлантичними та іншими партнерами. Без безпеки України немає безпеки в Європі, – наголосив Боррель.

Він додав, що Росія є стороною конфлікту на сході України, а не посередником, як вона стверджує. А головний інтерес та мета Європи – змусити Росію до деескалації напруги.