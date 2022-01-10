В Ірані запровадили санкції проти американців за підозрою у причетності до вбивства Сулеймані

Міністерство закордонних справ Ірану запровадило санкції проти 51 громадянина США за підозрою у причетності до вбивства генерала Касема Сулеймані.

МЗС Ірану зазначило, що оновлений список осіб, які потрапили під санкції, включає, зокрема, голову Об’єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі та колишнього радника з національної безпеки Роберта О’Браєна.

– Зазначені у списку особи брали участь у прийнятті рішень, організації, фінансуванні та вчиненні терористичного акту вбивства К. Сулеймані, або ж шляхом підтримки цього кричущого теракту виправдовували тероризм, що є загрозою міжнародному миру та безпеці, – повідомили у МЗС.

У міністерстві також нагадали, що раніше до списку санкцій з аналогічної причини потрапили експрезидент США Трамп і колишній держсекретар Помпео.

Вбивство Касема Сулеймані

Касема Сулеймані – видатний іранський генерал-майор (лейтенант – посмертно), служив у Корпусі вартових Ісламської революції. Вважається можливим засновником коаліції Росія–Сирія–Іран–Ірак, що ворогує із США.

Сулеймані загинув внаслідок потужного ракетного удару неподалік аеропорту в Багдаді (Ірак) 3 січня 2020 року. Його понівечене тіло змогли опізнати лише завдяки каблучці, яку він завжди носив на пальці.

Згодом дипломати США заявили, що авіаудар було нанесено за прямою вказівкою Дональда Трампа.

У відповідь на це було здійснено декілька нападів прихильників генерала на американське посольство у Багдаді.

В Ірані смерть Сулеймані визнали мученицькою та посмертно вручили звання генерал-лейтенанта, а 3 січня стало державним святом – Всесвітнім днем спротиву.

Джерело: Сіньхуа