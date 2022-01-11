Папа Франциск закликав знайти рішення для припинення війни в Україні

У Ватикані в Апостольському палаці відбулася традиційна щорічна зустріч Папи Римського Франциска з членами дипломатичного корпусу. Під час свого звернення Папа вказав на головні глобальні проблеми у сучасному світі.

Папа закликав міжнародну спільноту докласти всіх зусиль для припинення війни у різних частинах світу, зокрема і в Україні.

— Взаємна довіра та готовність до спокійного діалогу повинні надихнути всі задіяні сторони, щоб знайти прийнятні та триваючі рішення в Україні та Південному Кавказі, а також, щоб уникнути появи нових криз на Балканах, перш за все, у Боснії та Герцеговині, – наголосив понтифік.

У своєму зверненні до представників 183 держав, з якими Святий Престол має дипломатичні відносини, Папа Франциск порушив тему сучасної пандемії, наголосивши на необхідності збереження людського життя шляхом превентивної медицини та імунізації населення.

— Вакцина не є магічним інструментом одужання, однак разом з методами лікування, які потрібно розвивати, є найбільш розумним способом для запобігання хворобі.

Окрему увагу Святіший Отець приділив проблемі еміграції у сучасному світі, закликавши “відкинути переконання, що емігранти є проблемою інших”. Папа закликав уряди ЄС знайти відповідну систему координації міграційних потоків та тих, хто потребує притулку.

Святий Престол має дипломатичні відносини із 183 країнами світу, до яких додається Європейський Союз та Мальтійський Орден. Дипломатичні установи у Римі при Святому Престолі мають 87 країн.

Раніше глава української греко-католицької церкви Святослав Шевчук повідомив, що Папа Франциск у 2022 році збирається відвідати Україну. Нині у Ватикані обирають можливу дату.

Джерело: Інформаційний ресурс УГКЦ