Перемовини між представниками НАТО та Росії, які відбудуться цього тижня, спрямовані на те, щоб запобігти новому військовому конфлікту в Європі – нападу на Україну.

Про це розповів сьогодні на брифінгу генсек НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання Комісії Україна-НАТО. Таким чином від відповів на запитання, який результат переговорів із Москвою був би прийнятним для Альянсу.

За словами Столтенберга, в нинішній ситуації важливо діяти за двома треками: стримування й оборона, а також змістовний діалог. Другий напрямок зараз і намагається реалізувати Альянс.

Столтенберг нагадав, що 12 січня в Брюсселі відбудеться зустріч Ради НАТО-РФ. Крім того, цього тижня члени НАТО ще зустрінуться із представниками РФ у форматі ОБСЄ. А 10 січня відбуваються двосторонні переговори РФ та США в Женеві (Швейцарія).

– Що ми зараз бачимо навколо України – це нарощування військової присутності Росії… Це (низка зустрічей з РФ, – Ред.) – важливі зусилля для того, щоб спробувати забезпечити політичне вирішення і запобігти військовому конфлікту, – наголосив Столтенберг.

За його словами, водночас потрібно готуватися і до варіанту, що Москва може обрати використання військової сили і конфронтацію замість переговорів.

– У такому разі ми повинні надати РФ чіткий сигнал що ми об’єднані й що Росії загрожують важкі економічні та політичні наслідки, якби вона вирішила застосувати силу проти України, – зазначив генсек НАТО.

Столтенберг уточнив, що не варто очікувати від нинішніх переговорів із РФ вирішення всіх проблемних питань. За його словами, цього тижня реально лише узгодити подальший шлях та нові зустрічі для вирішення конфлікту.

Генсек НАТО висловив сподівання, що переговорний процес допоможе запобігти новому збройному конфлікту в Європі.

Днями Єнс Столтенберг заявив, що будь-яка подальша російська агресія проти України матиме для РФ значні наслідки та високу ціну.

Тим часом США в координації із союзниками готують виснажливі санкції проти Росії на випадок її вторгнення в Україну. Йдеться, зокрема, про обмеження в фінансовому секторі та заборону на експорт до РФ передових електронних технологій, програмного забезпечення.