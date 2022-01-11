У США помер 78-річний засуджений за вбивство мільярдер Роберт Дерст. Про смерть чоловіка повідомив його адвокат. Він зазначив, що смерть Дерста настала з природних причин.

Дерст помер у лікарні міста Стоктон у штаті Каліфорнія, куди його перевезли, після того, як у в’язниці йому стало зле.

У жовтні 2021 року Дерста шпиталізували із коронавірусом, він перебував на штучній вентиляції легень.

78-річний Дерст був засуджений до довічного ув’язнення в жовтні 2021 року за вбивство першого ступеня своєї подруги С’юзан Берман, яку він застрелив у 2000 році в її будинку в Лос-Анджелесі.

У вбивстві Дерст випадково зізнався під час знімань серіалу HBO про себе.

Через кілька днів після винесення вироку Дерсту пред’явили звинувачення у вбивстві його дружини Кеті Дерст, яка зникла поблизу їхнього будинку в окрузі Вестчестер, штат Нью-Йорк, у 1982 році. Її тіло так і не знайшли.

Прокурори стверджують, що Дерст вбив свою подругу С’юзан Берман у 2000 році, бо боявся, що вона розкриє подробиці смерті Кеті Дерст.

Адвокат сім’ї Кеті Дерст Роберт Абрамс заявив у понеділок, що він надасть оновлення щодо справи 31 січня 2022 року – у 40-ву річницю зникнення Кеті Дерст.

У 2001 році Дерста засудили за вбивство та розчленування свого сусіда у Техасі Моріса Блека, але тоді присяжні його виправдали. Сам Дерст зізнався, що вбив чоловіка через з метою самооборони, а потім розчленував тіло та скинув у затоку.