Молодша дочка колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва Алія вивела з країни понад $300 млн, отримані в 2006 році від продажу частини пакету акцій.

Про статки Назарбаєвої стало відомо після її конфлікту з двома фінансовими радниками, який закінчився мировою угодою в суді, повідомляє видання The Telegraph.

Згідно з судовими документами, один із фінансових радників здійснив кілька переказів на загальну суму $312 млн компанії, зареєстрованій на Британських островах.

Згодом Назарбаєва подала позов на суму $224 млн, звинувативши радників у тому, що вони не виконували її вказівок, нібито отримували прибуток понад їхню домовленість та інвестували її гроші в транзакції, які вона відхилила.

Останні зі звинуваченнями не погоджувалися та наполягали на тому, що завжди діяли в інтересах Назарбаєвої.

Під час судових слухань стало відомо також про те, що дочка президента Казахстану частину коштів витратила на нерухомість у Хайгейті на півночі Лондона (майже $12 млн) та в Дубаї ($14 млн), а також придбала літак Challenger Bombardier (майже $25 млн).

Алія Назарбаєва займається моделюванням дизайнерських прикрас, просуванням свого бренду одягу та є власницею салону краси в Алмати.

На п’ятий день після старту масових протестів у Казахстані, 6 січня, стало відомо, що в Дубаї приземлився секретний авіаборт зі столиці Казахстану Нур-Султана.

Повідомлялося, що в салоні літака міг перебувати колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв.

Прибути саме в Дубаї він міг тому, що там власні резиденції мають онук екс-президента Нуралі Алієв та його зять Тимур Кулібаєв.

Однак 8 січня Назарбаєв звернувся до народу Казахстану та запевнив, що він та його родина не залишали країни й перебувають у Нур-Султані.

Нагадаємо, що масові протести в Казахстані почались 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.

За цей час президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв відправив у відставку уряд країни, а також очолив Раду безпеки країни замість Назарбаєва.

Станом на 11 січня до органів внутрішніх справ Казахстану доставили вже 9 900 осіб.

Джерело: The Telegraph