Глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау закликав владу Казахстану дотримуватися зобов’язань Організації, зокрема щодо прав людини.

Про це він повідомив під час телефонної розмови виконувачу обов’язків віцепрем’єр-міністра, міністру закордонних справ Казахстану Мухтару Тлеуберді.

Так, міністр Рау висловив співчуття з приводу численних жертв насильства за останній тиждень та нагадав, що Казахстан протягом багатьох років є важливою державою-учасницею ОБСЄ та активним партнером у Центральній Азії.

– Глава ОБСЄ закликав усі сторони діяти відповідально та стримано, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації або спонукання до насильства, – йдеться в повідомленні.

Він запропонував допомогу та підтримку владі та народу Казахстану у продовженні політичних реформ із повним дотриманням зобов’язань ОБСЄ, зокрема через програмний офіс ОБСЄ в Нур-Султані.

У свою чергу, міністр Тлеуберді висловив зобов’язання президента та уряду поважати й виконувати всі міжнародні зобов’язання, зокрема щодо прав людини та основних свобод.

Аналогічний заклик 10 січня адресував президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву під час телефонної розмови й голова Євроради Шарль Мішель.

Європейський лідер наголосив на важливості повного дотримання прав людини та основних свобод.

Протести в Казахстані почалися 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.

4 січня влада знизила ціни, але мітингувальники розширили перелік вимог.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду, а увечері повідомив, що очолить Раду безпеки країни замість Назарбаєва.

Нині відомо щонайменше про 164 загиблих у країні за час протестів.

10 січня в країні був загальнонаціональний день жалоби.

Джерело: OSCE