Глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау закликав владу Казахстану дотримуватися зобов’язань Організації, зокрема щодо прав людини.
Про це він повідомив під час телефонної розмови виконувачу обов’язків віцепрем’єр-міністра, міністру закордонних справ Казахстану Мухтару Тлеуберді.
Так, міністр Рау висловив співчуття з приводу численних жертв насильства за останній тиждень та нагадав, що Казахстан протягом багатьох років є важливою державою-учасницею ОБСЄ та активним партнером у Центральній Азії.
– Глава ОБСЄ закликав усі сторони діяти відповідально та стримано, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації або спонукання до насильства, – йдеться в повідомленні.
Він запропонував допомогу та підтримку владі та народу Казахстану у продовженні політичних реформ із повним дотриманням зобов’язань ОБСЄ, зокрема через програмний офіс ОБСЄ в Нур-Султані.
У свою чергу, міністр Тлеуберді висловив зобов’язання президента та уряду поважати й виконувати всі міжнародні зобов’язання, зокрема щодо прав людини та основних свобод.
Аналогічний заклик 10 січня адресував президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву під час телефонної розмови й голова Євроради Шарль Мішель.
Європейський лідер наголосив на важливості повного дотримання прав людини та основних свобод.
Протести в Казахстані почалися 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.
4 січня влада знизила ціни, але мітингувальники розширили перелік вимог.
5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду, а увечері повідомив, що очолить Раду безпеки країни замість Назарбаєва.
Нині відомо щонайменше про 164 загиблих у країні за час протестів.
10 січня в країні був загальнонаціональний день жалоби.
Джерело: OSCE