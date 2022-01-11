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Глава ОБСЄ закликав владу Казахстану дотримуватись прав людини

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Збігнев Рау - голова МЗС Польщі

Глава ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау закликав владу Казахстану дотримуватися зобов’язань Організації, зокрема щодо прав людини.

Про це він повідомив під час телефонної розмови виконувачу обов’язків віцепрем’єр-міністра, міністру закордонних справ Казахстану Мухтару Тлеуберді.

Так, міністр Рау висловив співчуття з приводу численних жертв насильства за останній тиждень та нагадав, що Казахстан протягом багатьох років є важливою державою-учасницею ОБСЄ та активним партнером у Центральній Азії.

– Глава ОБСЄ закликав усі сторони діяти відповідально та стримано, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації або спонукання до насильства, – йдеться в повідомленні.

Він запропонував допомогу та підтримку владі та народу Казахстану у продовженні політичних реформ із повним дотриманням зобов’язань ОБСЄ, зокрема через програмний офіс ОБСЄ в Нур-Султані.

У свою чергу, міністр Тлеуберді висловив зобов’язання президента та уряду поважати й виконувати всі міжнародні зобов’язання, зокрема щодо прав людини та основних свобод.

Аналогічний заклик 10 січня адресував президенту Казахстану Касиму-Жомарту Токаєву під час телефонної розмови й голова Євроради Шарль Мішель.

Європейський лідер наголосив на важливості повного дотримання прав людини та основних свобод.

Протести в Казахстані почалися 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.

4 січня влада знизила ціни, але мітингувальники розширили перелік вимог.

5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про відставку уряду, а увечері повідомив, що очолить Раду безпеки країни замість Назарбаєва.

Нині відомо щонайменше про 164 загиблих у країні за час протестів.

10 січня в країні був загальнонаціональний день жалоби.

Джерело: OSCE

Фото: Depositphotos

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