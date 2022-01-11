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На кордоні Вірменії та Азербайджану знову обстріли: є загиблий та поранені

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
конфлікт Вірменії та Азербайджану

На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися обстріли, внаслідок яких загинула одна людина, ще трьох поранили. Про це повідомили у міністерствах оборони обох країн.

— Внаслідок провокації, скоєної збройними силами Вірменії у Кяльбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону опівдні 11 січня, загинув військовослужбовець надстрокової військової служби солдатів Назаров Аяз Азер оглу, – йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.

В азербайджанському відомстві додали, що “внаслідок відповідних заходів, вжитих підрозділами азербайджанської армії, противник був придушений”.

Вірменська сторона зі свого боку повідомила, що “ЗС Азербайджану близько 17:30 відновили обстріл вірменських позицій, розташованих у східній частині вірмено-азербайджанського кордону, застосувавши артилерію та безпілотники”.

У відомстві зазначили, що дані щодо втрат вірменської сторони уточнюються. Наразі відомо про трьох поранених.

13 листопада Міноборони Азербайджану опублікувало заяву про поновлення обстрілів з боку Вірменії у Нагірному Карабасі. У свою чергу в Єревані заявили, що азербайджанські військові стріляли у напрямку вірменських позицій.

17 листопада Вірменія та Азербайджан повідомили про втрати внаслідок бойових дій між країнами.

Джерело: Міністерство оборони Азербайджану, Новини-Вірменія

Фото: Getty Images

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