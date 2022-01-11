На кордоні Вірменії та Азербайджану знову обстріли: є загиблий та поранені

На кордоні Азербайджану та Вірменії поновилися обстріли, внаслідок яких загинула одна людина, ще трьох поранили. Про це повідомили у міністерствах оборони обох країн.

— Внаслідок провокації, скоєної збройними силами Вірменії у Кяльбаджарському напрямку азербайджано-вірменського державного кордону опівдні 11 січня, загинув військовослужбовець надстрокової військової служби солдатів Назаров Аяз Азер оглу, – йдеться у заяві Міноборони Азербайджану.

В азербайджанському відомстві додали, що “внаслідок відповідних заходів, вжитих підрозділами азербайджанської армії, противник був придушений”.

Вірменська сторона зі свого боку повідомила, що “ЗС Азербайджану близько 17:30 відновили обстріл вірменських позицій, розташованих у східній частині вірмено-азербайджанського кордону, застосувавши артилерію та безпілотники”.

У відомстві зазначили, що дані щодо втрат вірменської сторони уточнюються. Наразі відомо про трьох поранених.

13 листопада Міноборони Азербайджану опублікувало заяву про поновлення обстрілів з боку Вірменії у Нагірному Карабасі. У свою чергу в Єревані заявили, що азербайджанські військові стріляли у напрямку вірменських позицій.

17 листопада Вірменія та Азербайджан повідомили про втрати внаслідок бойових дій між країнами.

Джерело: Міністерство оборони Азербайджану, Новини-Вірменія