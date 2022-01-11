Нерівність між країнами посилюватиметься через пандемію коронавірусу – експерти

Пандемія коронавірусу та її економічні наслідки продовжать становити загрозу для людства і у 2022 році.

Про це йдеться у огляді Всесвітнього економічного форуму Global Risks Report 2022.

Зокрема, посиляться соціальні розбіжності та геополітична напруженість у світі через нерівність доступу до вакцини від Covid-19 і, як наслідок, нерівномірність відновлення економік.

При цьому до 2024 року розмір світового ВВП скоротиться на 2,3%. До цього ж часу у всіх країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, економіка впаде на 5,5%, а в державах з розвиненою економікою рівень ВВП підвищиться на 0,9% у 2024 році, збільшуючи розрив у доходах населення.

Фахівці також зазначили, що країни з високим темпом вакцинації та впровадження цифрових трансформацій в економіці зможуть швидше відновитися до допандемічних тенденцій, тоді як інші держави відновлюватимуться повільніше через сильне навантаження на систему охорони здоров’я та застій на ринку праці.

Збільшення розшарування між країнами викликає напруженість і може призвести до погіршення наслідків пандемії та ускладнення координації для вирішення міжнародних проблем.

Зазначається, що “ерозія соціальної згуртованості” у світі – головна загроза для 31 країни, включаючи Аргентину, Францію, Німеччину, Мексику та ПАР у короткостроковій перспективі.

Крім того, збільшення темпів зростання інфляції також є серйозними викликами, оскільки новий сплеск захворюваності на коронавірус, зафіксований наприкінці 2021 року, заважає економікам таких країн демонструвати стійке зростання.