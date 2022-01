У Латвії затримали двох осіб, які підозрюються в багаторічній співпраці із військовою розвідкою Росії та передачі їй секретної інформації, що стосувалася національної оборони.

Спільну операцію із затримання підозрюваних провели Служба державної безпеки Латвії разом із Службою військової розвідки в 2021 році. Проте офіційно про неї повідомили сьогодні.

За даними Служби держбезпеки, затримані особи зустрічалися з представниками російської військової розвідки на території РФ.

30 грудня 2021 року Служба держбезпеки Латвії передала матеріали справи щодо цього підозрюваного до прокуратури для проведення кримінального переслідування. У цій справі вже зібрали достатньо доказів, зокрема документи та носії інформації.

Що стосується другого затриманого, то, за даними слідства, він тривалий час співпрацював із військовою розвідкою РФ та передавав інформацію, яка мала значення для російських військових інтересів.

Кримінальні справи проти обох осіб відкриті за статтею про шпіонаж. Вони вже отримали статус підозрюваних та були заарештовані.

VDD in close cooperation with MIDD detains two persons suspected of prolonged cooperation with Russian military intelligence service by providing non-disclosable information about national defence sector. See more: https://t.co/JGf5QRMECg pic.twitter.com/J7Qcok40vX

— Valsts drošības dienests (@Valsts_drosiba) January 11, 2022