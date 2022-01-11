У понеділок заступник держсекретаря США Венді Шерман зустрілася із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим у рамках перших із трьох переговорів, що назначені на цей тиждень.

Шерман сказала журналістам, що зустріч була відвертою і прямолінійною, але ще надто рано говорити про те, чи серйозно Кремль ставиться до дипломатичного вирішення ситуації.

The extraordinary session of the bilateral Strategic Stability Dialogue is now underway in Geneva. The U.S. will listen to Russia’s concerns and share our own, but we have been clear we will not discuss European security without our Allies and partners. pic.twitter.com/QkYlu1HdhU — Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 10, 2022

Що ж пишуть західні ЗМІ про переговори у Женеві?

Дипломатія 1990-х забарвлює вимоги Росії – Axios

Питання, чи може НАТО розширитися на схід, що Росія розглядає як безпосередню загрозу, було основною темою переговорів щодо безпеки. За вимогами Росії, Північноатлантичний альянс повинен був “повернути час” до 1997 року, до того як до НАТО приєдналися Польща, країни Балтії, Чехія та інші країни Східної Європи.

Переговори, що відбулися 10 січня, США та НАТО вважають повною невдачею, пише видання.

Однак невдалі дипломатичні переговори можуть призвести до того, що Володимир Путін намагатиметься відновити сферу впливу Росії часів холодної війни силою, починаючи з вторгнення в Україну.

Невдоволення Путіна підживлюється фейковим твердженням, зробленим самим Путіним, що НАТО нібито пообіцяло не розширитися “ані на дюйм на схід”. Американське видання The Wall Street Journal раніше писало, що таке твердження Путіна щодо нібито обіцянок НАТО не розширюватись не має жодних фактичних підтверджень.

Правда в тому, що тодішній держсекретар Джеймс А. Бейкер використав це формулювання в переговорах з РФ щодо возз’єднання Німеччини у 1990 році, але це положення так і не увійшло до остаточного договору про возз’єднання. У 1997 році президент Росії Борис Єльцин підписав основний акт Росія-НАТО, фактично давши зелене світло розширенню на тій підставі, що обидві сторони “не вважають одне одного супротивниками і проявлятимуть військову стриманість”.

За минулі 25 років багато чого змінилося: Росія звинувачує НАТО в порушенні цього договору, розмістивши війська в країнах після 1997 року, тоді як Захід стверджує, що Москва сама створила ці проблеми, коли вдерлася до Грузії та України.

Заступник держсекретаря Венді Шерман категорично відкинула вимоги Росії щодо НАТО:

– Ми нікому не дозволимо зачинити політику відкритих дверей НАТО.

Її російський колега Сергій Рябков визнав, що Москва нині не бачить жодної політичної волі з боку США діяти відповідно до російського головного пріоритету.

Від зустрічі США та Росії у Женеві проривів не очікується – Foreign Policy

Американське видання зазначає, що Україна на цих переговорах опинилася поза дискусією. Хоча зрештою вона займе місце за столом переговорів ОБСЄ у четвер, 13 січня.

Напередодні переговорів держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати чекають на будь-які прориви.

Проте Блінкен в інтерв’ю телерадіокомпанії ABC сказав, що Сполучені Штати готові обговорити деякі компроміси: повернення до Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності й переоцінку кордонів та масштабу військових навчань у Європі, які Росія вважала за провокаційні.

Перед початком переговорів заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков сказав, що заяви Блінкена “показують нерозуміння того, що нам насправді потрібно”.

За словами Рябкова, Росії потрібно, щоб НАТО повернулося до кордонів 1997 року і щоб “припинилася деструктивна діяльність НАТО, яка тривала десятиліттями”.

США заявили про відсутність прориву в переговорах із РФ – CNN

– Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це питання, – сказала Шерман, коли її запитали, чи є ознаки того, що Росія готова до деескалації ситуації на кордоні з Україною.

Зазначається, що переговори тривали понад сім годин.

Рябков після зустрічі заявив, що, попри побоювання американців щодо нарощування російських військ уздовж кордону з Україною, Москва не збиралася розпочинати військові дії.

– Ми пояснили нашим колегам, що ми не маємо планів нападу. Усі бойові навчання військ проходять у межах нашої національної території, і немає підстав побоюватися якогось сценарію ескалації у зв’язку з цим, — сказав він.

Шерман назвала вчорашні переговори корисними обговореннями, але без будь-якого консенсусу. Делегація США відхилила російські вимоги, як-от: ніколи не приймати Україну до НАТО.

Рябков схарактеризував переговори як ділові та професійні, але, за його словами, не було досягнуто жодного прогресу в нібито зобов’язаннях НАТО не розширюватися далі на схід і ніколи не приймати Україну до Альянсу.

Шерман сказала, що делегація США готова обговорити майбутнє деяких ракетних систем у Європі відповідно до вже не чинного Договору про ракети середньої та меншої дальності (ДРСМД). Також вимагає обговорень та обмеження масштаб військових навчань, які сторони могли б узгодити.

Переговори про розширення НАТО зайшли в глухий кут, оскільки Москва заперечує плани вторгнення в Україну – The Washington Post.

Видання пише, що переговори 10 січня, як і ті, що заплановані на середу та четвер, є спробою адміністрації Байдена довести, що співпраця між світовими демократіями може превалювати над авторитаризмом та непокорою міжнародним нормам.

Росія вкотре заявила, що переміщення її військ поблизу українського кордону – це безневинні військові маневри.

Чи можуть переговори запобігти подальшому конфлікту в Україні, ймовірно, залежить від готовності президента Росії Володимира Путіна прийняти поступки у сфері безпеки від Заходу.

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков після переговорів перед журналістами заперечував плани нападу на Україну.

Але він висловив оптимізм щодо майбутніх дискусій.

– Нам набридли балаканина, напівобіцянки, неправильне тлумачення того, що сталося на різних переговорах за зачиненими дверима. Нам потрібні залізні, водонепроникні, куленепробивні, такі що юридично зобов’язують гарантії. Не запевнення, а гарантії, — сказав Рябков про діяльність НАТО у Східній Європі та потенційне включення до Альянсу України чи Грузії.

Джерело: Foreign Policy