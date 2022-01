У понеділок заступник держсекретаря США Венді Шерман зустрілася із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим у рамках перших із трьох переговорів, що назначені на цей тиждень.

Шерман сказала журналістам, що зустріч була відвертою і прямолінійною, але ще надто рано говорити про те, чи серйозно Кремль ставиться до дипломатичного вирішення ситуації.

The extraordinary session of the bilateral Strategic Stability Dialogue is now underway in Geneva. The U.S. will listen to Russia’s concerns and share our own, but we have been clear we will not discuss European security without our Allies and partners. pic.twitter.com/QkYlu1HdhU

— Wendy R. Sherman (@DeputySecState) January 10, 2022