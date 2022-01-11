Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель висловили співчуття з приводу смерті голови Європарламенту Давида Сассолі.

– Я глибоко сумую через жахливу втрату видатного європейця та гордого італійця. Давид Сассолі був співчутливим журналістом, видатним президентом Європейського парламенту і, насамперед, дорогим другом. Мої думки з його родиною. Спочивай у мирі, дорогий Давиде, – написала у Twitter Урсула фон дер Ляєн.

Rest in peace David, my dear friend. pic.twitter.com/vr2dPeNfVx — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2022

Звістка про смерть Давида Сассолі приголомшила й голову Євроради Шарля Мішеля.

– Він був щирий і пристрасний європеєць. Ми вже сумуємо за його людським теплом, щедрістю, привітністю та усмішкою. Щирі співчуття рідним та близьким, – зазначив Шарль Мішель.

Mi sento triste e commosso dopo la notizia della scomparsa di @EP_President @DavidSassoli Europeo sincero e appassionato, ci manca già il suo calore umano, la sua generosità, la sua cordialità e il suo sorriso. Sincere condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari. — Charles Michel (@eucopresident) January 11, 2022

Ще кілька годин тому і голова Євроради Шарль Мішель, і віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель бажали Давиду Сассолі сил та мужності для одужання.

Нагадаємо, що про смерть голови Європарламенту Давида Сассолі стало відомо 11 січня. За словами його прессекретаря Роберто Куїльо, це сталось о 01.15 11 січня в Авіано.

До лікарні Давид Сассолі потрапив 26 грудня через серйозне ускладнення внаслідок порушення функції імунної системи.

Про дату та місце похорону буде повідомлено згодом.

Джерело: Ursula von der Leyen, Charles Michel