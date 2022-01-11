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Щирий європеєць – президент ЄК та голова Євроради про смерть Давида Сассолі

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Щирий європеєць – президент ЄК та голова Євроради про смерть Давида Сассолі

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та голова Євроради Шарль Мішель висловили співчуття з приводу смерті голови Європарламенту Давида Сассолі.

– Я глибоко сумую через жахливу втрату видатного європейця та гордого італійця. Давид Сассолі був співчутливим журналістом, видатним президентом Європейського парламенту і, насамперед, дорогим другом. Мої думки з його родиною. Спочивай у мирі, дорогий Давиде, – написала у Twitter Урсула фон дер Ляєн.

Звістка про смерть Давида Сассолі приголомшила й голову Євроради Шарля Мішеля.

– Він був щирий і пристрасний європеєць. Ми вже сумуємо за його людським теплом, щедрістю, привітністю та усмішкою. Щирі співчуття рідним та близьким, – зазначив Шарль Мішель.

Ще кілька годин тому і голова Євроради Шарль Мішель, і віцепрезидент Європейської комісії, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель бажали Давиду Сассолі сил та мужності для одужання.

Нагадаємо, що про смерть голови Європарламенту Давида Сассолі стало відомо 11 січня. За словами його прессекретаря Роберто Куїльо, це сталось о 01.15 11 січня в Авіано.

До лікарні Давид Сассолі потрапив 26 грудня через серйозне ускладнення внаслідок порушення функції імунної системи.

Про дату та місце похорону буде повідомлено згодом.

Джерело: Ursula von der Leyen, Charles Michel

Фото: Depositphotos

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