Після учорашніх переговорів у Женеві між дипломатами США та Росії Сполучені Штати й надалі продовжуватимуть підтримувати Україну.

Про це заступниця держсекретаря США Венді Шерман сказала у Женеві після проведення багатогодинних переговорів із російськими дипломатами.

– Ми твердо стоїмо на тому, щоб не приймати пропозиції щодо безпеки, які просто не підходять Сполученим Штатам. Ми нікому не дозволимо зачинити політику відкритих дверей НАТО, яка завжди була центральною для Північноатлантичного альянсу, – сказала Шерман.

За її словами, США не мають наміру відмовлятися від двосторонньої співпраці з суверенними державами.

Шерман в черговий раз повторила позицію США, що жодні рішення щодо України не прийматимуться без безпосередньої участі України.

За її словами, Москва стверджує, що це Україна шукає конфлікту і поводитися зухвало, а не Росія. Венді Шерман нагадала, що саме Росія вдерлася в Україну у 2014 році та окупувала Крим та частину Донбасу. І тепер, за словами Шерман, саме дії Росії спричиняють нову кризу не лише для України, а й для всієї Європи.

Заступниця держсекретаря заявила, що якщо Росія залишиться за столом переговорів і зробить конкретні кроки щодо зниження військової напруги в регіоні, то тоді можна буде досягти прогресу.

– Але якщо Росія зійде з дипломатичного шляху, цілком може стати очевидним, що вони ніколи серйозно не займалися дипломатією, – наголосила Венді Шерман.

Вона в черговий раз повторила слова, сказані президентом Джо Байденом Володимиру Путіну, що, якщо РФ зробить масштабніше вторгнення, то за цим будуть жорсткіші санкції, ніж ті, з якими РФ зіткнулася у 2014 році.

– Ми повністю готові та згодні з нашими партнерами та союзниками накласти ці серйозні санкції. Це включатиме санкції на фінансові установи, експортний контроль, націлений на ключові галузі, посилення військової присутності НАТО на союзній території та збільшення допомоги Україні в галузі безпеки, – зазначила Венді Шерман.

Переговори у Женеві

10 січня американські та російські дипломати зібралися, щоб обговорити безпекову ситуацію в Європі, особливо на східних кордонах НАТО. Росію представляв заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков, а з американського боку – заступниця держсекретаря США Венді Шерман.

Росія вимагає, щоб НАТО повернулося до своїх кордонів 1997 року, коли членами Альянсу не були Польща, Чехія та країни Балтії. А ще РФ запевняє, що не планує вдиратися до України, а просто проводить військові навчання на своїй території.

Джерело: Держдеп США