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Токаєв анонсував виведення сил ОДКБ із Казахстану

Валентина Летяк редакторка стрічки
Токаев Токаєв

Основну місію сил ОДКБ у Казахстані завершено, з 13 січня розпочнеться поетапне виведення військових. Про це заявив президент країни Касим-Жомарт Токаєв на засіданні парламенту.

– Процес виведення контингенту триватиме не більше десяти днів, – додав він.

За його словами, Казахстан міг би втратити контроль над Алмати, тому “юридично обґрунтовано” звернувся до ОДКБ із проханням направити свої військові сили.

Токаєв вважає, що “над підготовкою захоплення влади працювали професіонали”.

Через протести в Казахстані, що розпочалися 2 січня, президент країни  Касим-Жомарт Токаєв звернувся до партнерів з ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) та закликав їх надати підтримку. До організації входять РФ, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан та Таджикистан.

До Казахстану були відправлені так звані колективні миротворчі сили ОДКБ. Зокрема, Росія відправила підрозділи, які брали участь в агресії проти України.

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Фото: akorda.kz

Джерело: Интерфакс

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