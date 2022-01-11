Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення головою уряду Аліхана Смаїлова, кандидатуру якого підтримав Мажиліс.
Також на сайті президента опубліковано указ про призначення членів уряду, зокрема:
- Айбека Дадебаєва призначено керуючим справами президента;
- Дархан Жазикбаєв призначений головою агенції Республіки Казахстан у справах державної служби;
- заступницею голови адміністрації президента стала Аїда Балаєва;
- посади заступників прем’єр-міністра зайняли Роман Скляр та Єрал Тугжанов;
- Мухтар Тлеуберді – міністр закордонних справ;
- Бахит Султанов – міністр торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан;
- Ерлан Тургумбаєв – голова МВС Казахстану;
- Мурат Бектанов – міністр оборони Казахстану;
- Юрій Ільїн – голова МНС країни;
- Канат Мусін – міністр юстиції;
- Каїрбек Ускенбаєв – міністр індустрії та інфраструктурного розвитку.
Укази набирають чинності із дня підписання.
Протести в Казахстані
Масові протести в Казахстані спалахнули 2 січня. Причиною стало підвищення з початку 2022 року цін на автогаз – з 60 до 120 тенге за літр.
4 січня протести переросли у сутички із силовиками. Тоді правоохоронці затримали понад 200 людей.
Пізніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив у деяких регіонах надзвичайний стан. Паралельно відправив уряд у відставку.
5 січня у центрі міста Алмати почалися зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями.
Більш детально про ситуацію в Казахстані читайте в матеріалі.
Джерело: сайт президента Казахстану