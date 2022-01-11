Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про призначення головою уряду Аліхана Смаїлова, кандидатуру якого підтримав Мажиліс.

Також на сайті президента опубліковано указ про призначення членів уряду, зокрема:

Айбека Дадебаєва призначено керуючим справами президента;

Дархан Жазикбаєв призначений головою агенції Республіки Казахстан у справах державної служби;

заступницею голови адміністрації президента стала Аїда Балаєва;

посади заступників прем’єр-міністра зайняли Роман Скляр та Єрал Тугжанов;

Мухтар Тлеуберді – міністр закордонних справ;

Бахит Султанов – міністр торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан;

Ерлан Тургумбаєв – голова МВС Казахстану;

Мурат Бектанов – міністр оборони Казахстану;

Юрій Ільїн – голова МНС країни;

Канат Мусін – міністр юстиції;

Каїрбек Ускенбаєв – міністр індустрії та інфраструктурного розвитку.

Укази набирають чинності із дня підписання.

Протести в Казахстані

Масові протести в Казахстані спалахнули 2 січня. Причиною стало підвищення з початку 2022 року цін на автогаз – з 60 до 120 тенге за літр.

4 січня протести переросли у сутички із силовиками. Тоді правоохоронці затримали понад 200 людей.

Пізніше президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв запровадив у деяких регіонах надзвичайний стан. Паралельно відправив уряд у відставку.

5 січня у центрі міста Алмати почалися зіткнення між протестувальниками та правоохоронцями.

Більш детально про ситуацію в Казахстані читайте в матеріалі.

Джерело: сайт президента Казахстану

Фото: сайт президента Казахстану