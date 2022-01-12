У Китаї спростували факт присутності Назарбаєва

Екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не перебуває на території Китайської Народної Республіки.

Відповідну заяву у вівторок, 11 січня, зробили у міністерстві закордонних справ КНР.

– Це хибна інформація. Ми звернули увагу, що прес-секретар колишнього президента Казахстану Айдос Укібай вже спростовував цю інформацію, – наголосили у МЗС.

У Китаї також додали, що, за їхньою інформацією, Назарбаєв знаходиться в столиці Казахстану – Нур-Султані.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилися знімки казахських військовослужбовців, на яких були одягнені блакитні каски миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй.

В ООН наголосили, що озброєні особи, помічені на зображеннях, не є частиною миротворчої місії.

У свою чергу, представник міністерства оборони країни визнав, що на фото бійці англомовного батальйону KAZBAT, який періодично залучається ООН для проведення миротворчих операцій, а блакитні каски вони одягли, оскільки були підняті за бойовою тривозою.