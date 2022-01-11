В Іспанії завдяки борсуку виявили понад 200 монет часів Римської імперії

В Іспанії борсук допоміг археологам знайти скарб часів Римської імперії з понад 200 старовинних монет, що були століттями заховані у печері.

Тварина залізла в ущелину всередині печери Ла Куеста в регіоні Астурія на північному заході Іспанії та викопала монети, які пізніше виявив місцевий чоловік Роберто Гарсія.

Він викликав археологів, зокрема керівника з питань розкопок Альфонсо Фанджула, який вважає, що борсук шукав їжу або копав собі гніздо.

— Коли ми прибули, ми знайшли нору, яка вела до гнізда борсука, і землю навколо неї, повну монет, — сказав Фанджул, додавши, що борсук викопав понад 90 монет.

Потім команда провела археологічні розкопки, під час яких було знайдено 209 монет, датованих 200-400 роками нашої ери.

Це відповідає пізньоримському періоду, коли на Піренейський півострів прибули такі варвари, як свеви (група германських племен пізньої античності та раннього середньовіччя, – Ред.). Фанджул вважає, що монети були сховані мешканцями, які рятувалися від набігу свевів.

Наразі монети очищають та незабаром виставлять в Археологічному музеї Астурії. На місці, де їх знайшли, планують проводити подальші розкопки, які покращать розуміння падіння Римської імперії та піднесення середньовічних королівств на півночі Іспанії.