Загроза військового нападу Росії на Україну існує постійно через сам факт суверенного існування української держави.

Таку думку висловив у Twitter литовський державний діяч, ексміністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Таким чином він прокоментував двосторонні перемовини між США та Росією, які відбулися напередодні в Женеві.

Лінкявічюс нагадав, що за підсумками переговорів російська сторона стверджувала, що вторгнення в Україну не планується. Політик поставив під сумнів ці запевнення Москви.

– Після переговорів у Женеві Росія повторила, що не має наміру нападати на Україну, допоки Україна не провокує цього. Це означає, що військова авантюра Росії може статися в будь-який момент, тому що Україна весь час “провокує” своїм суверенним існуванням і зухвалістю чинити опір, – наголосив Лінкявічюс.

Як відомо, переговори між делегаціями США та Росії тривали протягом 7,5 годин.

За їх підсумками російська сторона озвучила низку вимог до Заходу. Серед них – ультиматум, щоб Україна ніколи не стала членом НАТО (Москва вимагає в цьому питанні чітких гарантій).

Крім того, Росія хоче, щоб Альянс повернувся на рубежі 1997 року та відмовився від “освоєння територій” держав, які стали членами НАТО вже після цієї дати.

У США, своєю чергою, ці вимоги назвали неприйнятними.

Тим часом видання The New York Times оприлюднило інформацію, що Росія не полишає підготовки до можливого вторгнення в Україну та стягує до кордонів військові вертольоти. За даними журналістів, які посилаються на американських офіційних осіб, Володимир Путін переніс терміни ймовірного нападу на Україну ближче до весни через м’яку зиму.

Джерело: Twitter Лінаса Лінкявічюса