Будь-які санкції проти Росії не зашкодять енергетиці Європи – Bloomberg

Сполучені Штати прагнуть запевнити європейських союзників, що будь-які потенційні санкції проти Росії, в разі її нападу на Україну, не вплинуть на постачання енергоносіїв на контингент.

Адміністрація президента США працює над варіантами на випадок, якщо Володимир Путін вирішить скоротити постачання енергоносіїв до Європи. Таким чином Кремль може відповісти на протидії західних країн спробі вторгнення в Україну.

Агентство Bloomberg пише, що “оскільки Європа залежить від Москви в постачаннях важливого газу, особливо взимку, Росія не може дозволити собі удар по своїй економіці від обмеження продажу енергоносіїв на Захід”.

За словами джерела агентства, мета США полягає у тому, щоб будь-які санкції були достатньо сильними, щоб продемонструвати рішучість Заходу щодо РФ, обмежуючи при цьому вплив на Європу, США та світову економіку.

12 січня Сенат США опублікував законопроєкт про санкції, які запровадять проти РФ у разі нападу на Україну та подальшої ескалації конфлікту.

Серед обмежень – заборона на в’їзд до США та заморожування американських активів президента, прем’єр-міністра, глави МЗС та міністра оборони Росії.

Наприкінці грудня 2021 року президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн в інтерв’ю французькій газеті Le Journal du Dimanche заявила, що проти РФ вже підготовлені масштабні санкції на випадок подальшої агресії щодо України.