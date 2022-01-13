Держдеп США надалі застерігає американців від поїздок до України

Державний департамент США продовжує радити своїм громадянам переглянути плани подорожей до України через посилені загрози з боку Російської Федерації. Відповідне повідомлення сьогодні розмістило посольство США в Україні.

У ньому йдеться, що незвична військова діяльність Росії поблизу кордонів України та окупованого Криму продовжуються, а ситуація може змінитись без попередження.

Сайт Держдепу на своїй сторінці залишає незмінною пораду від 20 грудня 2021 року не подорожувати до України.

— Громадянам США також нагадують, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на підконтрольних РФ східних регіонах України непередбачувані та можуть погіршитися без попередження, – йдеться у повідомленні.

Як йдеться у повідомленні, громадянам США радять не подорожувати до України через Covid-19, а також через посилені загрози з боку Росії.

Аналітики з Conflict Intelligence Team за останній тиждень зафіксували у соціальних мережах близько 30 відео, які свідчать про перекидання військовослужбовців та техніки з Сибіру та Далекого Сходу до окупованого Криму та регіонів, що межують з Україною.

12 січня Сенат США опублікував законопроєкт про санкції, які запровадять проти РФ у разі нападу на Україну та подальшої ескалації конфлікту.

Раніше Дерсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка збільшить оборонну допомогу Україні у разі нападу РФ.

Джерело: Посольство США в Україні, Держдеп США