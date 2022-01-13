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Держдеп США надалі застерігає американців від поїздок до України

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
прапор США

Державний департамент США продовжує радити своїм громадянам переглянути плани подорожей до України через посилені загрози з боку Російської Федерації. Відповідне повідомлення сьогодні розмістило посольство США в Україні.

У ньому йдеться, що незвична військова діяльність Росії поблизу кордонів України та окупованого Криму продовжуються, а ситуація може змінитись без попередження.

Сайт Держдепу на своїй сторінці залишає незмінною пораду від 20 грудня 2021 року не подорожувати до України.

— Громадянам США також нагадують, що умови безпеки, особливо вздовж кордонів України, в окупованому Росією Криму та на підконтрольних РФ східних регіонах України непередбачувані та можуть погіршитися без попередження, – йдеться у повідомленні.

Як йдеться у повідомленні, громадянам США радять не подорожувати до України через Covid-19, а також через посилені загрози з боку Росії.

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Аналітики з Conflict Intelligence Team за останній тиждень зафіксували у соціальних мережах близько 30 відео, які свідчать про перекидання військовослужбовців та техніки з Сибіру та Далекого Сходу до окупованого Криму та регіонів, що межують з Україною.

12 січня Сенат США опублікував законопроєкт про санкції, які запровадять проти РФ у разі нападу на Україну та подальшої ескалації конфлікту.

Раніше Дерсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Америка збільшить оборонну допомогу Україні у разі нападу РФ.

Джерело: Посольство США в Україні, Держдеп США

Фото: Depositphotos

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