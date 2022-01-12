Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон визнав, що був на вечірці на Даунінг-стріт під час першого локдауну навесні 2020 року.

Про це він заявив, виступаючи у Палаті громад британського парламенту.

Зокрема, Джонсон заявив, що 20 травня 2020 року, у день вечірки, він прийшов на захід, щоб подякувати співробітникам, а через 25 хвилин повернувся до роботи. Тоді Джонсону здавалося, що це робоча зустріч, але зараз, запевнив прем’єр, він переконаний, що мав припинити вечірку.

– Я вважав, що це був робочий захід… Тепер я розумію, що мав відправити усіх назад до кабінетів. Я мав знайти інший спосіб подякувати їм, – сказав прем’єр-міністр.

Раніше Джонсон відмовлявся відповідати на питання, чи був він присутній на вечірці на Даунінг-стріт 20 травня 2020 року.

– Я знаю, що мільйони людей по всій країні йшли на неймовірні жертви за останні 18 місяців. Я знаю, через що їм довелося пройти: люди не могли оплакувати своїх рідних, жити так, як їм хочеться, і займатися улюбленою справою, – зазначив Джонсон.

Тоді, у 2020 році, прем’єр відпочивав із 40 співробітниками в саду на Даунінг-стріт після того, як його приватний секретар Мартін Рейнольдс розіслав усім запрошення і закликав “приносити власну випивку”.

Речник Джонсона неодноразово відмовлявся коментувати деталі цього повідомлення.

Сьогодні Джонсон постав перед парламентом.

Газети, зокрема ті, які зазвичай дуже прихильно ставляться до Джонсона, попереджали, якщо він не вирішить проблему, його позиція може стати хиткою.