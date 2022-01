Лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній під час запуску напередодні нової гіперзвукової ракети. Про це повідомляє корейська агенція KCNA.

Зазначається, що у Північній Кореї зараз активно розвивається гіперзвукова ракетна галузь, метою якої є зміцнення військового стримування країни.

Чергові випробування ракети мали на меті остаточно перевірити загальні технічні характеристики системи гіперзвукової зброї, що розробляється.

Після виходу з ракети гіперзвуковий апарат здійснив стрибковий політ з дальності в 600 км, а потім розворотний маневр на відстань 240 км від початкового азимуту пуску до азимуту цілі і вразив задану мету в акваторії на відстані 1000 км.

North Korea’s state media released images of its latest missile test.

Leader Kim Jong Un personally oversaw his regime’s latest hypersonic missile test on Tuesday, KCNA reported, as he pushes to develop weapons to counter U.S. defenses https://t.co/jqZ7XMuwfI #弾道ミサイル pic.twitter.com/5KebaNvOwa

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) January 12, 2022