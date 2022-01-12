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КНДР успішно запустила нову гіперзвукову ракету

Марта Бондаренко редакторка стрічки
КНДР успішно запустила нову гіперзвукову ракету

Лідер КНДР Кім Чен Ин був присутній під час запуску напередодні нової гіперзвукової ракети. Про це повідомляє корейська агенція KCNA.

Зазначається, що у Північній Кореї зараз активно розвивається гіперзвукова ракетна галузь, метою якої є зміцнення військового стримування країни.

Чергові випробування ракети мали на меті остаточно перевірити загальні технічні характеристики системи гіперзвукової зброї, що розробляється.

Після виходу з ракети гіперзвуковий апарат здійснив стрибковий політ з дальності в 600 км, а потім розворотний маневр на відстань 240 км від початкового азимуту пуску до азимуту цілі і вразив задану мету в акваторії на відстані 1000 км.

Нагадаємо, що 5 січня Північна Корея випустила невідомий снаряд у води біля східного узбережжя Корейського півострова. Наступного дня підтвердили, що це була гіперзвукова ракета, яко точно вразила ціль.

Джерело: KCNA

Фото: Getty Images

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