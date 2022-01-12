Країни НАТО об’єдналися задля стримування агресії РФ проти України

За підсумками засідання Ради Росія-НАТО 12 січня країни Альянсу домовилися про спільні дії задля стримування подальшої агресії проти України.

Про це повідомляє постійне представництво при НАТО.

– Рада НАТО-Росія зібралася сьогодні вперше з 2019 року. Цей формат є важливим майданчиком для діалогу, особливо через напруженість внаслідок агресії Росії проти України. Ми збережемо нашу потужну оборону, об’єднавшись, щоб стримувати подальшу агресію, залишаючись відкритими для змістовного діалогу та дипломатії, – йдеться у заяві.