У разі нової агресії Росії проти України НАТО може посилити свою присутність на східному фланзі – в країнах Східної Європи.

Про це заявив сьогодні на пресконференції генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради НАТО-РФ у Брюсселі. Таким чином він відповів на запитання, чи готовий Альянс посилити союзні війська та чи обговорювалося це на сьогоднішньому засіданні як попередження для Москви.

– Ми завжди робитимемо все необхідне для захисту всіх союзників. Ми постійно оцінюємо необхідність коригування присутності наших сил, – зазначив у відповідь Столтенберг.

Він нагадав, що після незаконної окупації Росією Криму та початку війни на Донбасі Альянс провів масштабне посилення своєї військової присутності в Європі. Зокрема, на східному фланзі НАТО були розгорнуті сили швидкого реагування. Крім того, проводиться патрулювання повітряного простору.

– Ми хочемо, щоб не було непорозуміння: НАТО знаходиться там, щоб захищати союзників. Це оборонні дії, спрямовані на стримування. Наша мета – зберегти мир. Ми не хочемо спровокувати конфлікт. Але якщо Росія знову використає силу проти України й піде на подальше вторгнення на українську територію, то ми серйозно замислимося над тим, щоб збільшити нашу присутність на східному фланзі, – наголосив Столтенберг.