Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія вимагає від США та НАТО гарантій, що суперечать принципам європейської архітектури безпеки.

За його словами, амбіції російської влади – кинути виклик політичному порядку Європи.

– Мета російської влади полягає в тому, щоб кинути виклик політичному та безпековому порядкам, які були встановлені після холодної війни, – написав Боррель у своєму блозі.

Є три принципи, на які Росія зважала раніше, а тепер ставить під сумнів. По-перше, це право кожної держави вільно обирати, членом якої міжнародної організації, договору чи союзу їй бути.

– Кидаючи виклик цьому фундаментальному принципу, Москва діє як ревізіоністська держава. В очах Росії ця заборона поширюватиметься не лише на країни колишнього Радянського Союзу, а й на країни-члени ЄС, такі як Швеція чи Фінляндія, — пише Боррель.

Друге і третє – незастосування сили та повага до територіальної цілісності всіх держав. За словами Жозепа Борреля, Росія порушує ці три фундаментальні принципи в Україні, як і раніше в Грузії. І Росія не просто робить заяви, а й супроводжує воєнним тиском.

Крім того, Росія хоче зобразити Європейський Союз як недоречний та наполягати на стратегічному розриві зв’язку між Сполученими Штатами та Європою. Кремль також прагне нашого визнання його вирішального впливу на Україну та Білорусь, не кажучи вже про Середню Азію.

– Одним словом, відтворення радянського геополітичного ухилу в Європі та спроба роз’єднання між Сполученими Штатами та Європою могли б стати стратегічними цілями Москви, – вважає Жозеп Боррель, наголошуючи, що це категорично неприйнятно.

Але це все одно необхідно обговорювати з Москвою, тому що “мовчання ніколи не допомагає”.

Звичайно, можна обговорити з Росією механізми безпеки в Європі та способи їхнього покращення. Перше завдання полягає в тому, щоб повернутися до загальних принципів архітектури безпеки, що випливають з Гельсінкської хартії, Паризької хартії, угоди між НАТО та Росією або Віденського документа ОБСЄ щодо заходів зміцнення довіри.

По-друге, створення більш ефективного механізму врегулювання криз із Росією. За наявності доброї волі можна досягти прогресу в цій галузі, зазначає Жозеп Боррель.

Також необхідно буде створити постійні та оперативні механізми запобігання конфліктам, щоб поведінка всіх сторін не була неправильно витлумачена, особливо щодо військових маневрів.

Боррель вважає, що Євросоюзу потрібно скористатися можливістю цієї кризи з Росією, щоб “зміцнити нашу єдність та рішучість, захистити наші інтереси безпеки та інтереси континенту загалом”.

Він нагадав, що НАТО та Євросоюз є ключовими гравцями у сфері безпеки у Європі.

Джерело: Європейська служба зовнішніх справ