Росія не може впливати на процес євроатлантичної інтеграції України – вступу до складу НАТО.

Про це повідомив сьогодні на пресконференції генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради НАТО-РФ. Таким чином він прокоментував вимоги Москви не приймати Україну до НАТО.

За словами Столтенберга, рішення щодо членства України може ухвалювати лише сама Україна та 30 членів Альянсу.

– Союзники єдині в тому, що лише Україна та 30 країн-членів НАТО можуть ухвалювати рішення про готовність України до вступу в Альянс. Росія тут не може накладати вето, – наголосив він.

Столтенберг запевнив, що союзники по НАТО готові надавати підтримку України на шляху до членства в Альянсі. Йдеться про модернізацію Збройних сил України, забезпечення стандартів НАТО.

Він також додав, що кожна країна має право обирати власний шлях у питанні забезпечення своєї безпеки.

– Що стосується членства і політики “відчинених дверей” НАТО. У всіх союзників – єдина позиція: що кожна країна має право обирати свій власний шлях. Це закріплено в численних основоположних документах, які є фундаментом європейської безпеки, – повідомив генсек.