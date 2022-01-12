Перед Російською Федерацією постав серйозний вибір – обрати шлях дипломатії та діалогу чи шукати конфронтації та чекати на масові наслідки.

Про це перед засіданням Ради НАТО – Росія 12 січня повідомила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд.

– Ви знаєте, що цей тиждень – дуже важливий. 10 січня відбувся діалог зі стратегічної стабільності США та Росії. 12 січня – засідання Ради НАТО-Росія та 13 січня – засідання Постійної ради Організації з безпеки та співробітництва в Європі. Усе це є намаганням дипломатичним шляхом вирішити кризу, яку Росія створила для України, європейської безпеки та глобальної стабільності, – зазначила Вікторія Нуланд.

Заступниця держсекретаря США наголосила, що саме Росія створила цю кризу, стягла 100 тис. військових до кордонів України, підготувала для України варіанти внутрішнього саботажу й дестабілізації та поширила дезінформацію про Україну, США та НАТО, щоб виправдати свої дії.

– У той час, коли Covid-19 лютує в Росії, де вакцинована лише половина населення, Кремль має виправдовуватися перед російським народом, чому розпалює потенційно дуже кривавий і дорогий для їхньої країни конфлікт, а не зосереджується на здоров’ї своїх громадян та на власних проблемах. Конфлікт зараз нікому не потрібен, а тим паче Росії, – переконана Вікторія Нуланд.

Далі заступниця держсекретаря Сполучених Штатів чітко окреслила, яка ситуація склалася нині.

Перше, на чому наголошує вона, Україна не є агресором.

– Саме Росія вторглася в Україну в 2014 році, насильно окупувала Крим і продовжує вести війну на території України. Україна чітко дала зрозуміти, що не має наміру будь-яким чином загрожувати Росії. Вона хоче лише мирного, демократичного, європейського майбутнього для свого народу. І Сполучені Штати залишаються непохитними у нашій підтримці незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, – говорить вона.

По-друге, наполягає Нуланд, НАТО не становить загрози для Росії, якщо, звичайно, Росія не вирішить створити загрозу для Північноатлантичного альянсу.

– НАТО є оборонним союзом, єдиною метою якого є захист своїх членів. Рішення щодо членства в НАТО приймає кожна окрема країна-кандидат і 30 членів НАТО. Ніхто інший не має права голосу чи права вето на ці рішення. По-третє, дипломатія – найкращий варіант відновлення стабільності та безпеки для України, Європи та самої Росії. І по-четверте, Сполучені Штати не ухвалюватимуть жодних рішень ні про Європу без Європи, ні про Україну без України, ні про НАТО без НАТО, – чітко зазначила представниця Держдепу.

За її словами, президент США Джо Байден для врегулювання ситуації провів переговори з 16 європейськими лідерами.

Держсекретар Ентоні Блінкен здійснив більше двох десятків дзвінків і зустрічей з іноземними лідерами та міністрами.

Десятки дзвінків, крім Вікторії Нуланд, зробили також заступниця держсекретаря Венді Шерман та помічниця держсекретаря у справах Європи та Євразії Карен Донфрід.

Таким чином, стверджує заступниця держсекретаря, якщо російський уряд вирішить вторгнутися далі в Україну, Сполучені Штати готові до дій спільно з союзниками та партнерами.

– Ми відповімо масштабними економічними заходами, до яких раніше не вдавалися, і завдамо значних витрат економіці Росії та її фінансовій системі, – запевнила Вікторія Нуланд.

Однак, уточнила вона, США все ж надають перевагу дипломатії.

Нагадаємо, що на 12 січня заплановане засідання Ради НАТО – Росія. Учасники мають обговорити європейську безпеку та нарощування військ РФ біля кордонів України.

Джерело: U.S. Department of State