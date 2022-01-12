Саме Росія вчинила агресію проти України, а тому повинна здійснити деескалацію. Водночас Україна в нинішніх умовах має право на оборону.

Про це заявив на пресконференції генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради НАТО – РФ.

Він повідомив, що союзники по НАТО висловили сьогодні серйозне занепокоєння через нарощування російських військ в Україні та біля її кордонів. Члени НАТО закликали Москву негайно здійснити деескалацію, поважати суверенітет та територіальну цілісність своїх сусідів.

Столтенберг нагадав, що Росія вчинила напад на Україну в 2014 році та продовжує погрожувати безпеці нашої держави.

– Україна – суверенна держава. Вона має право на самооборону. Україна – не загроза для Росії. В РФ – найбільша територія в Європі. Це потужна ядерна країна, яка активно інвестує в свої сили та засоби. Але, крім того, Росія вже використала військову силу проти України раніше. У 2014 році РФ окупувала частину України – Крим – і продовжує це незаконно робити. Також відбувається контроль за бойовиками на Донбасі з боку РФ. А тому ситуація є якраз зворотною: саме Росія є агресором, саме РФ використала і продовжує використовувати силу проти України. І Росія нарощує свою військову потужність, – наголосив Столтенберг.

Він додав, що зараз біля кордонів України перебувають сотні тисяч російських військових, безпілотники, артилерія. Крім того, з боку Москви лунає загрозлива риторика.

Цю кризу створила Росія, тому дуже важливо, щоб саме вона здійснила деескалацію, додав генсек НАТО.