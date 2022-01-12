В НАТО готові проводити переговори з Росією, проте не погодяться на компроміс щодо своїх ключових принципів.

Про це поінформував сьогодні на пресконференції генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради НАТО-РФ. Таким чином він прокоментував численні порушення Росією міжнародного права, включно з окупацією Криму та Донбасу, військовою присутністю на територіях Молдови та Грузії.

– У НАТО готові вести діалог з Росією, але ми не підемо на компроміс щодо наших принципів. Ми не підемо на компроміс щодо суверенітету та територіальної цілісності європейських країн. Ми не підемо на компроміс щодо права всіх країн обирати власні механізми забезпечення власної безпеки. Крім того, ми не підемо на компроміс щодо права країн НАТО захищати одна одну, – наголосив Столтенберг, додавши, що саме ці питання обговорювалися сьогодні з РФ.

Генсек НАТО також зазначив, що Росія ввела свої військові сили на територію України, Грузії та Молдови без запрошення та згоди цих країн.

Тому країни-члени НАТО на сьогоднішньому засіданні закликали Москву вивести свої війська, а також поважати територіальну цілісність і суверенітет трьох держав – України, Молдови та Грузії.

– Це ключові принципи дотримання недоторканності кордонів, забезпечення миру та безпеки в Європі, – додав Столтенберг.