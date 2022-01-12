Під час сьогоднішнього засідання Ради НАТО-Росія в Брюсселі було наголошено, що Альянс не відмовиться від своєї політики “відчинених дверей”.

Про це заявив на пресконференції генсек Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками засідання Ради НАТО-РФ.

За його словами, Росія сьогодні представила пропозиції щодо так званих гарантій безпеки. Вони включають вимоги припинити прийом нових членів до складу НАТО та вивести війська з території східних країн-членів Альянсу.

– Союзники, зі свого боку, підтвердили політику “відкритих дверей” НАТО та право кожної країни обирати власні механізми забезпечення безпеки. Союзники дали чітко зрозуміти, що не відмовляться від своєї здатності захищати один одного, зокрема через присутність військ на східному фланзі, – наголосив Столтенберг.

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