У Міністерстві оборони Росії заявили про початок підготовки до виведення з Казахстану сил ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку).

Відповідне повідомлення з’явилося на сайті російського відомства.

Зазначається, що військові сили ОДКБ почали передавати соціально значущі об’єкти на території Казахстану під контроль правоохоронних органів цієї країни.

Як відомо, раніше військові країн ОДКБ взяли під свій контроль низку державних, військових та соціально значущих стратегічних об’єктів у Казахстані.

Згідно із заявою російського Міноборони, ті підрозділи так званих колективних “миротворчих” сил ОДКБ, які вже виконали поставлені завдання, готують техніку та матеріальні засоби для завантаження у військово-транспортні літаки РФ.

Згодом вони повинні повернутися в пункти постійної дислокації.

Повернення військових до своїх країн відбуватиметься “у взаємодії з казахстанською стороною”.

В соответствии с разработанным командованием КМС ОДКБ и Минобороны Республики Казахстан планом началась передача охраняемых миротворцами социально значимых объектов правоохранительным органам страны https://t.co/vEcneEZsGc#Минобороны #АрмияРоссии #ОДКБ #Казахстан pic.twitter.com/2ScnqaMKl9 — Минобороны России (@mod_russia) January 13, 2022

Як відомо, військові сили ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку) були введені до Казахстану на заклик президента цієї країни Касим-Жомарта Токаєва. Він звернувся “за підтримкою” до партнерів з ОДКБ через масові протести в країні.

Акції протесту в Казахстані спалахнули 2 січня у відповідь на підвищення на 50% цін на автогаз. Згодом протести перейшли в політичну площину.

Відбувалися зіткнення між протестувальниками і силовиками, масові затримання учасників акцій, захоплення будівель та резиденції президента. Станом на 11 січня до органів внутрішніх справ Казахстану були доставлені 9 900 осіб.

У відповідь на ці події 5 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв звернувся до ОДКБ, до складу якої входять РФ, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан.

Після цього країни-члени ОДКБ відправили своїх військових до Казахстану.

Напередодні Касим-Жомарт Токаєв оголосив, що виведення сил ОДКБ з країни розпочнеться у четвер, 13 січня.

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Джерело: Міноборони РФ

Фото: Міноборони РФ