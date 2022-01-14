Повний абсурд: президент Естонії про пропозицію РФ повернути НАТО до кордонів 1997 року

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Росія висунула абсурдну пропозицію, коли зажадала повернути кордони НАТО, які були в Альянсу до 1997 року. Про це повідомляє пресслужба президента Естонії.

— Ми досягли точки напруженості, якої не відчували з моменту закінчення холодної війни. Абсурдним є те, що Росія вважає помилкою вступ трьох балтійських держав до НАТО. Приєднання до Альянсу було демократичним вибором вільних і незалежних Естонії, Латвії та Литви. НАТО є і залишиться найважливішою опорою європейської та естонської безпеки, – наголосив Каріс.

Він підкреслив, що Росії не вдалося вбити клин між державами-членами НАТО.

— На нещодавньому засіданні Ради НАТО-Росія ми побачили, що між державами-членами НАТО не змогли вбити клин. Союзники погоджуються щодо продовження політики відкритих дверей НАТО та необхідності подальшого посилення позиції стримування та оборони, що включає навчання та розгортання підрозділів, – додав він.

Однією з умов, яку російська сторона висунула делегації США під час двосторонніх переговорів у Женеві відмова від “освоєння територій” держав, які стали членами Альянсу після 1997 року.

Усі вимоги РФ стосуються так званих гарантій безпеки, а також діяльності НАТО на території країн-членів, які приєдналися до Альянсу після 1997 року. У Кремлі де-факто хочуть, щоб Альянс повернувся на рубежі 1997 року.

Джерело: пресслужба президента Естонії

Фото: ERR