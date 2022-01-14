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Повний абсурд: президент Естонії про пропозицію РФ повернути НАТО до кордонів 1997 року

Марія Степанюк редактор стрічки, журналіст, оглядач
Алар Каріс

Президент Естонії Алар Каріс вважає, що Росія висунула абсурдну пропозицію, коли зажадала повернути кордони НАТО, які були в Альянсу до 1997 року. Про це повідомляє пресслужба президента Естонії.

— Ми досягли точки напруженості, якої не відчували з моменту закінчення холодної війни. Абсурдним є те, що Росія вважає помилкою вступ трьох балтійських держав до НАТО.

Приєднання до Альянсу було демократичним вибором вільних і незалежних Естонії, Латвії та Литви. НАТО є і залишиться найважливішою опорою європейської та естонської безпеки, – наголосив Каріс.

Він підкреслив, що Росії не вдалося вбити клин між державами-членами НАТО.

— На нещодавньому засіданні Ради НАТО-Росія ми побачили, що між державами-членами НАТО не змогли вбити клин. Союзники погоджуються щодо продовження політики відкритих дверей НАТО та необхідності подальшого посилення позиції стримування та оборони, що включає навчання та розгортання підрозділів, – додав він.

Однією з умов, яку російська сторона висунула делегації США під час двосторонніх переговорів у Женеві відмова від “освоєння територій” держав, які стали членами Альянсу після 1997 року.

Усі вимоги РФ стосуються так званих гарантій безпеки, а також діяльності НАТО на території країн-членів, які приєдналися до Альянсу після 1997 року. У Кремлі де-факто хочуть, щоб Альянс повернувся на рубежі 1997 року.

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Джерело: пресслужба президента Естонії

Фото: ERR

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