За час протестів у Казахстані завдано значної шкоди 53 державним об’єктам.

Про це повідомили в Міністерстві індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану з посиланням на оперативні дані акіматів у восьми регіонах.

Найбільше державних будівель пошкоджено в Алмати – 21. Далі йдуть Кизилординська (дев’ять) та Жамбилська (сім) області. В Алматинській області та Шимкенті – по шість таких об’єктів.

На чотири менше у Східно-Казахстанській області та по одному – в Атирауській та Актюбинській областях.

Крім того, за попередньою інформацією, пошкоджено понад 1 300 об’єктів малого та середнього бізнесу.

Ідеться про рухоме (машини, спецтехніка) та нерухоме майно (будівлі й споруди), а також товарно-матеріальні цінності.

Так, лише в Алмати кількість пошкоджених комерційних об’єктів нині становить 215. У Східно-Казахстанській області таких об’єктів шість. Два пошкоджених об’єкти в місті Шимкент вже встигли відновити.

Точна кількість об’єктів і витрат для ремонтно-відновлювальних робіт стане відома після проведення експертого обстеження. Тоді ж постраждалим мають компенсувати збитки.

Масштабні протести в Казахстані спалахнули 2 січня через здорожчання вдвічі скрапленого нафтового газу.

5 січня під час штурму акімату Алмати спалахнула пожежа. Горіла також місцева прокуратура.

Увечері на території всієї країни запровадили режим надзвичайного стану.

Станом на 11 січня до органів внутрішніх справ Казахстану доставили 9 900 осіб.

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Джерело: Міністерство індустрії та інфраструктурного розвитку Казахстану