Проти мене застосовувались тортури: Саакашвілі на суді звернувся за допомогою до українців

Третій президент Грузії Міхеіл Саакашвілі звернувся до українців з Тбіліського міського суду, де розглядають справу про його незаконний перетин грузинського кордону.

У своїй заяві він закликав Офіс Генпрокурора України розглянути умови утримання його у в’язниці.

За словами політика, у Грузії проти нього застосовувались тортури.

– Я хочу звернутись до наших українських друзів. Я очікую, що ви будете звертатись до Генеральної прокуратури України, і вони почнуть розглядати той факт, що проти мене застосовувались тортури і нелюдське ставлення. І це є екстериторіальна юрисдикція України, бо це стосується громадянина України. Я дуже очікую, що ви на це будете реагувати, – сказав політик.

Це перше засідання суду у справі Міхеіла Саакашвілі з моменту його повернення до Грузії, на якому політик присутній особисто. Попереднє засідання відбулося 22 грудня 2021 року, але тоді він на ньому присутнім не був, обґрунтувавши це поганим станом свого здоров’я.

Цього ж дня, 13 січня, під будівлею суду соратники експрезидента провели акцію на його підтримку.

Затримання Саакашвілі у Грузії

Наприкінці вересня 2021 року Саакашвілі таємно повернувся до Грузії: вже 1 жовтня його затримали у Тбілісі у справі про незаконний перетин кордону, яке офіційно йому пред’явили лише 20 жовтня. Крім цього, в Грузії відкрито низку інших кримінальних справ проти політика. На знак протесту колишній грузинський лідер оголосив голодування протягом 50 днів, назвавши себе політв’язнем.

Вже 8 листопада, через погіршення стану здоров’я Саакашвілі, політика перевели до лікарні при в’язниці в Глданському районі грузинської столиці.

Група лікарів, що проводила обстеження Саакашвілі у в’язниці, дійшла висновку, що через тривале голодування у третього президента Грузії розвинулися судоми через захворювання мозку (Енцефалопатія Верніке), внаслідок чого політик міг впасти у кому.

19 листопада Саакашвілі транспортували до військового госпіталю в Ґорі, де опозиціонер припинив голодування. У госпіталі він перебував у відділенні інтенсивної терапії, а потім проходив курс реабілітації.

При цьому медики закликали владу Грузії негайно перевести ув’язненого до багатопрофільної високотехнологічної лікарні для проведення досліджень головного мозку.

Вже 30 грудня стало відомо, що Саакашвілі з військового госпіталю транспортували назад до в’язниці в Руставі.