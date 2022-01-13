Державне відомство британської розвідки (MI5) заявило, що китайський агент проник у парламент, щоб втрутитися у політику Великої Британії.

У повідомленні служби безпеки йдеться про Крістін Чінг Куй Лі, яка працювала у Департаменті роботи Об’єднаного фронту комуністичної партії Китаю. Вона “встановила зв’язки” з нинішніми та потенційними депутатами.

Потім вона надавала пожертви до Фонду політиків, а фінансування надходило від іноземних громадян в Китаї та Гонконзі.

Джерела виданню ВВС повідомили, що викриття сталося після “значного та тривалого” розслідування MI5.

Одним із депутатів, яких фінансувала Лі, був лейборист Баррі Гардінер, який отримав від неї понад 420 тис. фунтів стерлінгів (майже $275 тис.) за п’ять років. Сам Гардінер запевнив, що завжди повідомляв MI5 про пожертви.

Очільниця Міністерства внутрішніх справ Пріті Пател заявила, що “глибоко стурбована” тим, що хтось, “хто свідомо брав участь у політичному втручанні від імені компартії Китаю, націлився на парламентарів”.

Але вона сказала, що Велика Британія вживає заходів “для виявлення іноземного втручання”.

Депутат-консерватор та колишній лідер партії сер Ієн Дункан Сміт сказав, що інцидент “викликає серйозне занепокоєння“. Він закликав депортувати Лі, вимагаючи від уряду зробити заяву в Палаті представників.

Видання ВВС пише, що повідомлення про виявлення агента є незвичним кроком для MI5. Британська розвідка зазначила, що раніше в епіцентрі занепокоєння був російський вплив, але зараз головним пріоритетом став Китай.

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У MI5 зазначили, що у випадку з Лі йдеться про втручання – таємне отримання впливу, а не шпигунство – викрадення секретів.

Співробітники безпеки також занепокоєні тим, що не існує законів, які б могли боротися з втручанням. У результаті вони вирішили, що публічне викриття, як вони зробили в цьому випадку, – найкращий спосіб нівелювати будь-який потенційний ризик.