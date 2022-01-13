Комітет національної безпеки Казахстану 13 січня оголосив про завершення так званої антитерористичної операції у 14 регіонах країни у зв’язку зі стабілізацією ситуації.

Водночас скасовується критичний червоний рівень терористичної небезпеки в Нур-Султані, Шимкенті, Акмолінській, Актюбинській, Атирауській, Східно-Казахстанській, Західно-Казахстанській, Карагандинській, Кизилординській, Костанайській, Мангістауській, Павлодарській, Північно-Казахстанській та Туркестанській областях.

Це не стосується лише Алмати, Алматинської та Жамбилської областей. Тут антитерористична операція продовжена та реалізуються заходи щодо встановлення та затримання осіб, “причетних до масових заворушень”.

Сьогодні, 13 січня, відновив роботу міжнародний аеропорт Алмати.

Перші рейси вирушили за маршрутом Алмати – Нур-Султан. Внутрішні та міжнародні рейси здійснюватимуться з 8.00 до 21.00 відповідно до розкладу польотів авіакомпанії.

У четвер також стало відомо про початок підготовки виведення з Казахстану сил ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку).

Військові ОДКБ почали передавати соціально значущі об’єкти на території Казахстану під контроль правоохоронних органів цієї країни.

Джерело: Комитет национальной безопасности Казахстана

Фото: Акорда