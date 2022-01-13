Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ / Світові новини

Ситуація в Казахстані: у більшості регіонів завершена АТО

Валентина Летяк редакторка стрічки
Казахстан

Комітет національної безпеки Казахстану 13 січня оголосив про завершення так званої антитерористичної операції у 14 регіонах країни у зв’язку зі стабілізацією ситуації.

Водночас скасовується критичний червоний рівень терористичної небезпеки в Нур-Султані, Шимкенті, Акмолінській, Актюбинській, Атирауській, Східно-Казахстанській, Західно-Казахстанській, Карагандинській, Кизилординській, Костанайській, Мангістауській, Павлодарській, Північно-Казахстанській та Туркестанській областях.

Це не стосується лише Алмати, Алматинської та Жамбилської областей. Тут антитерористична операція продовжена та реалізуються заходи щодо встановлення та затримання осіб, “причетних до масових заворушень”.

Сьогодні, 13 січня, відновив роботу міжнародний аеропорт Алмати.

Перші рейси вирушили за маршрутом Алмати – Нур-Султан. Внутрішні та міжнародні рейси здійснюватимуться з 8.00 до 21.00 відповідно до розкладу польотів авіакомпанії.

У четвер також стало відомо про початок підготовки виведення з Казахстану сил ОДКБ (Організації договору про колективну безпеку).

Військові ОДКБ почали передавати соціально значущі об’єкти на території Казахстану під контроль правоохоронних органів цієї країни.

Читайте
Протести в Казахстані: пошкоджено понад пів сотні державних об'єктів

Джерело: Комитет национальной безопасности Казахстана

Фото: Акорда

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка