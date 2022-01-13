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Євросоюз продовжив до кінця липня економічні санкції проти РФ

Юлія Соколова редакторка стрічки
Євросоюз

В Європейському Союзі вирішили продовжити ще на півроку економічні санкції проти Росії, запроваджені через агресію проти України.

Про це поінформували в пресслужбі Ради ЄС. Санкції продовжено до 31 липня 2022 року.

– Сьогодні Рада ЄС ухвалила рішення продовжити обмежувальні заходи, які діють щодо окремих секторів економіки Російської Федерації, ще на шість місяців, до 31 липня 2022 року, – зазначається в повідомленні.

Таке рішення в Брюсселі ухвалили після чергової оцінки стану виконання Росією Мінських домовленостей.

Економічні санкції проти РФ були вперше запроваджені 31 липня 2014 року у відповідь на напад цієї країни на Україну.

Запроваджені Євросоюзом санкції:

• обмежують доступ до первинних та вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків та компаній;

• забороняють різноманітні форми фінансової допомоги фінустановам РФ;

• забороняють прямий та непрямий імпорт, а також експорт всіх товарів оборонного призначення;

• встановлюють заборону на товари подвійного призначення для використання у військових цілях або для кінцевих користувачів у військовій сфері в РФ;

• обмежують доступ Москви до технологій, які можуть бути використані в енергетичному секторі РФ (наприклад, при видобутку чи розвідці нафти).

У Раді ЄС нагадали, що тривалість санкцій прив’язана до повного виконання Росією Мінських домовленостей.

– Оскільки Росія не повністю виконала домовленості, лідери ЄС одноголосно ухвалили рішення про продовження економічних санкцій, які діють проти цієї країни, – йдеться в повідомленні.

Фото: Depositphotos

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