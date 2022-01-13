Законопроєкт сенатора Теда Круза про запровадження нових жорстких санкцій щодо російського газопроводу Північний потік-2 лише зведе нанівець зусилля США у стримуванні Росії від загроз Україні. Про це заявили у Білому домі, пише агентство Bloomberg.

Представниця Ради національної безпеки США Емілі Хорн вважає, що законодавство ніяк не протистоятиме подальшій російській агресії й не захистить Україну.

– Навпаки, це підірве наші зусилля щодо стримування Росії, – зауважила Хорн.

Законопроєкт Круза змусить адміністрацію Байдена запровадити санкції щодо трубопроводу. Раніше Білий дім скасував санкції щодо материнської компанії проєкту Nord Stream 2 AG та її головного виконавчого директора Матіаса Варніга.

Щодо законопроєкту Теда Круза, то Сенат призначив голосування на четвер.

Для ухвалення законопроєкту потрібно 60 голосів у Сенаті. Шумер та адміністрація президента лобіюють демократів, щоб вони заблокували документ, попри широке протистояння запуску газопроводу.

Хорн сказала, що Білий дім замість цього (законопроєкту Теда Круза – Ред.) підтримує альтернативний план сенатора Боба Менендеса, демократа з Нью-Джерсі, згідно з яким санкції залежатимуть від дій Росії щодо України. Під цим законопроєктом підписалися 26 демократів Сенату.

– Ми підтримуємо закон сенатора Менендеса, який спричинить серйозні витрати для російської економіки у разі подальшого вторгнення Росії в Україну, – сказала Хорн.

Сам же Тед Круз, коментуючи свій законопроєкт, сказав, що він спрямований на те, щоб завадити Північному потоку-2 коли-небудь почати роботу.

Сенатор очікує, що кілька демократів проголосують за його законопроєкт.

Своєю чергою, адміністрація Бадейна стурбована тим, що якщо законопроєкт стане законом, то він може підірвати зусилля США переконати інші європейські країни погодитися на жорсткі санкції, які американці хочуть запровадити у разі російського вторгнення в Україну.