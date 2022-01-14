У НАТО повністю відкидають вимоги Росії щодо виведення військ зі східного флангу. Про це в ефірі 1-го Польського радіо заявив генсек Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг.

За його словами, НАТО нізащо не піде на такі поступки.

– Це виключено. Ми не підемо на такий компроміс. Ми маємо право захищати всіх союзників, зокрема тримати війська на східному фланзі. Вимога до НАТО про одностороннє виведення своїх військ взагалі не підлягає обговоренню, – наголосив очільник Альянсу.

Столтенберг заявив, що НАТО відкрите до обговорення контролю над озброєннями.

– Контроль над озброєннями повинен бути збалансованим, взаємним і таким, що піддається перевірці. Це стосується звичайного озброєння та ядерної зброї. У минулому ми довели, що контроль над озброєннями працює і знижує напруженість з обох боків, — додав Єнс Столтенберг.

Раніше Москва неодноразово вимагала виведення військ Альянсу зі східного флангу Європи та гарантій того, що НАТО не розширюватиметься на схід – тобто не прийме до блоку Україну та Грузію.

Джерело: Polskie Radio24