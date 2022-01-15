Посол звернувся до телеканалу в Італії через наративи Кремля у сюжеті про Донбас

Посол України в Італії Ярослав Мельник звернувся до новин TG-1 італійського телеканалу RAI-1 після репортажів з окупованого Донецька журналіста Алессандро Кассієрі.

У його сюжетах тривала російська агресія проти України була продемонстрована виключно з прокремлівської точки зору.

Зазначається, що інтерв’ю, які взяв журналіст, були з людьми, які повторювали відомі російські кліше про “українських фашистів” та “війну між братами”.

Посол України, у своєму листі на ім’я головного редактора новин TG-1, звернув увагу на неприпустимість трансляції подібних репортажів на одному з провідних італійських каналів.

Він закликав доносити інформацію про актуальні події на Сході України виключно на основі об’єктивних джерел та пропонує направити нову знімальну групу в Україну, із дотриманням норм чинного законодавства, для підготовки неупередженого матеріалу, вільного від кремлівських наративів.

Скандал в іспанській Ла Лізі

Напередодні чемпіонат іспанської Ла Ліги на своєму офіційному сайті зобразив тимчасово окупований півострів Крим частиною Російської Федерації.

Помилку допустили у розділі сайту, де можна ознайомитися із офіційними трансляторами турніру у різних країнах світу. В посольстві України в Іспанії вже відреагували та звернулися до президента Ла Ліги Хав’єра Тебас Медрано.

Джерело: Посольство України в Італії