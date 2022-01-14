Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що поступки щодо Росії лише посилять напругу у Східній Європі та стимулюватимуть російську агресію.

Ситуацію навколо України, а саме із розміщенням російських військових та техніки поблизу українського кордону, сьогодні у французькому місті Бресті обговорювали глави зовнішньополітичних відомств країн Євросоюзу.

Ландсберґіс вважає, що ситуація у Східній Європі залишається напруженою, оскільки Росія не відводить своїх військ подалі від кордону з Україною.

– Росія продовжує дислокацію збройних сил біля кордонів з Україною, а також військовий конфлікт у східній частині України. Ігнорує міжнародне право, висуває нові вимоги до європейської спільноти через нібито загрози для Росії, хоча загроза безпеки в першу чергу походить від самої Росії, — заявив Ландсберґіс.

Він закликав європейських дипломатів не забувати уроки історії про те, що “терпимість до агресивної політики лише посилює напругу та стимулює ще більшу агресію”.

Ландсберґіс відзначив важливість зміцнення співпраці ЄС та НАТО в оборонній політиці для посилення східного флангу НАТО та допомоги східним сусідам Альянсу.

Він також закликав не приймати жодних рішень щодо України без участі самої України.

– Українці виграли битву за європейський вектор ще у 2014 році – вони заплатили і все ще платять високу ціну за свій європейський вибір – тому ми не можемо перед ними зачинити двері, – наголосив Ґабріелюс Ландсберґіс.

ЄС має зміцнювати співпрацю з Україною у сферах безпеки та оборони, але й бути готовим до запровадження жорсткіших санкцій проти РФ.

Джерело: Delfi

Фото: Gabrielius Landsbergis