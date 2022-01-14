В Австралії вдруге зафіксували температурний рекорд +50,7ºС

В містечку Онслоу, у штаті Західна Австралія, 13 січня зафіксували температуру повітря на рівні +50,7ºС. Такий температурний рекорд зафіксували о 14.26 за місцевим часом.

Сьогоднішній рекорд став повторенням абсолютного температурного рекорду для цієї країни. Вперше +50,7ºС було зафіксовано 2 січня 1960 року у містечку Уднадатта у штаті Південна Австралія.

Попередній температурний рекорд в Онслоу був встановлений у 2008 році. Тоді термометр показував на табло +48,9ºС.

Черговий синоптик Бюро метеорології Люк Гантінгтон розповів, що настільки високою температура стала в результаті відсутністі грозової активності вздовж узбережжя Західної Пілбари. Це призвело до накопичення гарячого повітря між Ексмутом і Порт-Гедлендом.

Метеорологічне бюро Великої Британії прогнозує, що 2022 рік буде одним із найспекотніших за всю сучасну історію людства.

Середня глобальна температура на 2022 рік буде на 0,97-1,21ºC вище середнього значення за доіндустріальний період (1850-1900 рр.).